Алтайский Минздрав определил барнаульскую больницу обитель зараженных коронавирусом

Городская больница № 5 в Барнауле в случае необходимости станет «пристанищем» для людей, у которых выявят коронавирусную инфекцию. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая. Пока речь идет только об инфекционном корпусе на несколько десятков коек, но если ситуация будет ухудшаться, то под зараженных готовы отвести все медучреждение.

Как объяснила Белоцкая, на сегодняшний день лечебной базой для зараженных коронавирусом определена городская больница № 5 в Барнауле. Речь идет об инфекционном корпусе, рассчитанном на 120 мест. В случае необходимости все медучреждение будет перепрофилировано под прием пациентов — это еще 540 коек. Если и этого не хватит, то любая медицинская организация в крае может быть задействована в этих целях. Учитывая, что в таком случае серьезно возрастет нагрузка на медиков, в ведомстве уже проработали вопрос о привлечении к работе студентов-ординаторов из АлтГМУ. «Медицинские работники еженедельно участвуют в обучающих вебинарах. Поскольку с инфекцией ранее никто не сталкивался, идет наработка материалов по лечению, профилактике, по защите медработников, по организации работы. Все это своевременно доводят до сотрудников. Есть четкие алгоритмы – каждый медработник знает, что делать, кого информировать и как себя вести», — объяснила замминистра. Она также отметила, что в Минздрав следит за числом аппаратов искусственной вентиляции легких (их в крае больше 800 штук), так как коронавирус в первую очередь поражает дыхательную систему.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина со своей стороны рассказала, что с 14 марта изменился характер контроля за лицами, прибывающими из-за границы. Лабораторное обследование таких граждан проводят только на десятый день после прибытия в страну. До того момента они должны передать свои данные в Роспотребнадзор и самоизолироваться. При этом из ее слов следует, что возвращение из любой страны мира должно явиться основанием для такого карантина. «Гражданин по прибытии получает уведомление о том, что он должен находиться на самоизоляции, в Алтайском крае он звонит по телефону «горячей линии» и оставляет о себе информацию – где он был, когда, когда прибыл и свои контакты, чтобы Роспотребнадзор совместно с Минздравом смог организовать за ним медицинское наблюдение. Гражданину выдается постановление главного государственного санитарного врача по Алтайскому краю о том, что он должен находиться на самоизоляции. При необходимости по этому постановлению человек получает больничный лист. Если условия позволяют, он организовывает режим самоизоляции дома. Если нет – его направляют в пункт медицинского наблюдения», — объяснила Калинина.

По истечении десятидневного срока, когда должен закончиться инкубационный период, медики забирают у изолированного материал на анализ, который проводят в Центре гигиены и эпидемиологии Алтайского края. С момента поступления материалов в лабораторию проведение анализа ПЦР занимает 4-5 часов. В случае, если опасения подтверждаются, материалы для повторного подтверждения направляют в референт-центр: ГНЦ ВБ «Вектор» в Новосибирске. Однако эпидемические мероприятия могут быть развернуты и до получения подтверждения при наличии явных признаков заражения.

В случае, если человек, не вылетавший за пределы страны, подозревает, что он заражен, он должен позвонить в «скорую помощь». «Если появляются признаки ОРВИ, гриппа – не нужно обращаться в поликлинику, нужно вызывать врача на дом. Понятно, что нагрузка на медработников большая. Она будет возрастать по мере развития событий», — добавила Наталья Белоцкая. Она также добавила, что, во многом, медики уповают на сознательность граждан. «Очень важно, чтобы, если человек прибыл из-за границы, соблюдать меры по самоизоляции. Ни в коем случае не посещать ТЦ, театры, кинотеатры и т.д. Те мероприятия, которые на сегодняшний день проводятся, рассчитаны на сознательность», — сказала она.

Отметим, что параллельно с этим в регионе циркулируют слухи якобы о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Однако в региональном Минздраве всячески отрицают эту информацию. Они утверждают, что на текущий момент случае заболевания в крае нет, а все необходимые меры, чтобы оградить жителей региона от заражения, приняты. Так, к примеру, в Парламентском центре Алтайского края у турникета установили бутыль с дезинфицирующим средством. «Специальный дозатор с антисептиком расположен рядом с постом охраны, так что пренебречь профилактической мерой никому не удастся», — написал в своем Telegram-канале депутат Иван Мордовин.