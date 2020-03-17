Электронный документооборот: перспективы развития

Основными факторами, которые влияют на систему электронного документооборота, это инициативы государства в информационном развитии.

Правительство уже приняло ряд законодательных актов, которые повлияли на электронный документооборот, стали главными основополагающими его развития. К законодательным актам, которые повлияли на развитие электронного документооборота можно отнести:

1. Программа, которая предусматривает использование системы электронного документооборота в государственных учреждениях.

2. Документ, который регламентирует процесс замены бумажных документов электронными документами.

3. Документ, который регламентирует процесс развития системы электронного документооборота.

Некоторые нормативные документы запрещают работать некоторым отраслям с документами в бумажном варианте, исходя из множеств нюансов работы организаций. Поэтому электронный документооборот в некоторых организациях и отраслях – это вариант решения запрета ведения бумажного документооборота.

Современная система ведения документов в электронном виде имеет ряд преимуществ, не обращать внимание, на которые не возможно. Развитие данной отрасли уже идет полным ходом. Первоначальным этап развития системы электронного документооборота предполагает внедрение этой системы в государственные учреждения. Данные изменения существенно облегчат работу сотрудников учреждений. В первую очередь это сказывается на возможности управлять документами и отслеживать их дистанционно. Каждый этап подписания или удостоверения будет внесен в реестр документации, будет зарегистрирован, поэтому руководитель сможет, не выходя из кабинета, точно следить за статусом документа.

Перевод бумажных архивов в электронные позволит освободить больше пространства в помещении. Электронные архивы – это безопасный вариант хранения документов. Во-первых, документы, которые хранятся в электронном виде, не подвергаются возможности сгорания во время пожара. В таком случае документ считается потерянным навсегда. Во-вторых, документы в электронном виде никогда не будут испорченны под воздействием сырости и влаги. Экономия места, экономия времени, и многие другие преимущества сопутствуют развитию системы электронного документооборота.