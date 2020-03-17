Россия отменяет поезда в Киргизию и Таджикистан

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Макс Шеметов/Reuters

Российские железные дороги (РЖД) приостанавливают курирование международных поездов в сообщении России с Киргизией и Таджикистаном из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что такая мера начнет действовать с 17 марта и продлится до особых указаний.

«О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», — добавили в РЖД.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит движение поездов с Узбекистаном и Азербайджаном.

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