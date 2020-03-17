Путин подписал указ о дистанционной продаже лекарств без рецепта

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Президент Россия Владимир Путин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ, 10 марта…
Алексей Никольский/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, сообщает «Интерфакс».
Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
По словам главы государства, в связи с дистанционной продажей необходимо повысить ответственность за контрафакт.
«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — объяснил Путин.
Он добавил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств является важным для тех людей, которые остались на карантине дома вместе с семьями.
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