Советы Далай-ламы тем, кто в отчаянии

Иногда мы испытываем отчаяние. Причиной бывает сильное горе, а еще оно может стать защитной реакцией от разочарования или душевной боли. С этим непросто справиться. Вот несколько глубоких мыслей его Святейшества Далай-ламы XIV, которые помогут успокоить разум и сердце в тяжелые времена.

Вы всегда можете обратиться за помощью

В «Книге радости» Далай-лама говорит: люди, живущие в больших городах, очень заняты. Хотя они видят друг друга регулярно и могут быть знакомы несколько лет, это нельзя назвать истинной человеческой близостью. И когда происходит беда, люди чувствуют себя очень одинокими, потому что не к кому обратиться за помощью и поддержкой. Но мы все принадлежим к одному человеческому роду. Незнакомых людей не бывает. Стоит увидеть друг друга, взглянуть в лицо любому человеку, и мы понимаем — перед нами брат или сестра. Неважно, знакомы мы или нет, — всегда можно улыбнуться и сказать: «Привет».Когда теряете близких, знайте: вы не одиноки в своих страданиях

Далай-лама вспомнил знаменитую буддистскую притчу о женщине, у которой умер ребенок. Безутешная в своем горе, она носила его по миру, умоляя людей вылечить его. Так пришла и к Будде и стала умолять его помочь. Будда же ответил, что поможет, если женщина принесет горчичные зерна, чтобы приготовить снадобье. Женщина обрадовалась, но тут Будда добавил, что зерна нужно взять из дома, где ни разу никто не умирал. Женщина обошла все дома в поисках горчичных зерен, которые помогли бы ее сыну, но обнаружила, что обитатели каждого пережили смерть родителя, супруга или ребенка. Увидев, что она не одинока в своих страданиях, она нашла в себе силы похоронить малыша в лесу и облегчить свое горе.

Смерть — это часть жизни

Задумываясь о смерти, многие испытывают сильный страх. Необходимо признать: смерть — это часть жизни. Есть начало и есть конец. И как только мы согласимся с тем, что это нормально и рано или поздно смерть придет, отношение к ней сразу изменится. Некоторые смущаются, когда их спрашивают про возраст, или делают вид, что они моложе, чем на самом деле. Глупо себя обманывать. Мы должны быть реалистами.

Воспринимайте лишения и страдания как повод ценить мгновения радости

«Даже трагедия таит в себе возможности». Смысл этой тибетской пословицы в том, что истинную природу счастья возможно разглядеть лишь в свете болезненного опыта. Только резкий контраст с болезненными переживаниями учит ценить мгновения радости. В этом можно убедиться на примере целого поколения, которому пришлось пережить большие трудности. Когда африканский народ обрел свободу, сердца людей преисполнились великой радостью. Но следующему поколению, рожденному в очищенной от апартеида стране, незнакома истинная радость свободы. Поэтому они и жалуются на жизнь гораздо чаще.Не думайте о себе слишком много

— Человек с добрым сердцем всегда полностью расслаблен. Если вы живете в страхе и считаете себя особенным, отличным от других, вы автоматически эмоционально отстраняетесь от окружающих. Так закладывается основа для отчужденности и одиночества. Поэтому я никогда не считаю себя особенным — даже когда выступаю перед большим скоплением людей. Встречаясь с людьми, всегда подчеркиваю, что все мы одинаковые. Тысяча человек — как один. Десять тысяч, сто тысяч — интеллектуально, эмоционально и физически все устроены одинаково. Если так думать, исчезают все барьеры. И мой ум остается абсолютно спокойным и расслабленным. Если же я буду слишком зацикливаться на себе, считая себя избранным, это вызовет беспокойство и я начну нервничать.

Развивая в себе великодушие и способность сопереживать, мы создаем вокруг более позитивную и дружелюбную атмосферу, начинаем повсюду видеть друзей. Если же мы полны страха и недоверия, люди будут держаться от нас на расстоянии. У них тоже возникнет желание осторожничать, быть подозрительными и недоверчивыми. А за этим придет одиночество.

Радуйтесь удачам других

Есть старая притча времен Будды. Однажды король пригласил его и монахов на обед.

По пути во дворец Будде встретился нищий, восхвалявший короля. Он с улыбкой описывал красоты дворца. Королевские слуги подали обед с многочисленной сменой блюд, и вот настало время провести ритуал посвящения пищи. Будда произнес молитву с посвящением заслуги, то есть хорошей кармы, от подношения пищи. Но вместо того чтобы, согласно обычаю, возблагодарить хозяина — короля, угостившего Будду и монахов щедрым обедом, он посвятил молитву нищему, стоявшему снаружи. Один из старших монахов в изумлении спросил Будду, почему он так поступил. Будда ответил, что король полон гордыни и кичится своими дарами, а нищий, который не имеет ничего, порадовался удаче короля. По этой причине его заслуга выше.

Сострадание должно стать движущей энергией вашей жизни

— Жил один монах по имени Лопонла. Китайские военные посадили его в тюрьму и пытали. Он провел в заключении восемнадцать лет. После освобождения он приехал ко мне в Индию и последние годы жил в моем доме, в монастыре Намгьял. Он поведал мне, что все это время боялся лишь одного. Я думал, он расскажет о какой-то опасности, грозившей его жизни, жестокой пытке и тому подобном, но нет! Его ужасала возможная потеря сострадания к тюремщикам — Лопонла никогда не прекращал взращивать и поддерживать в себе любовь ко всему живому, включая и своих мучителей.

В книге «Революция сострадания» Далай-лама поясняет: вовсе не обязательно терпеть мучения, быть монахом, буддистом, тибетцем и так далее, чтобы взрастить в себе столь же безграничное, всеобъемлющее и любящее сострадание. Это под силу каждому.

В мире много хорошего. Помните об этом

— Когда случается что-то плохое, это сразу попадает в новостные передачи. Потому-то, наверное, все и думают, что истинная природа человека — убивать, насиловать, быть продажным. Вот нам и кажется, что у человечества нет будущего. Когда мы смотрим новости, нужно всегда представлять себе общую картину. Да, ужасные вещи случаются. Несомненно, в мире происходит много плохого, но и много хорошего тоже! Нужно отдавать себе отчет, насколько непропорционально зло представлено в новостях. Тогда не будет причин впадать в отчаяние, глядя на все то удручающее, что происходит в мире.

Смотрите на вещи шире

Каждое жизненное событие можно рассмотреть с нескольких точек зрения. Посмотришь с одной стороны, и кажется: о, как все плохо, все печально. Но стоит посмотреть с другой стороны на ту же трагедию, то же событие, и понимаешь, что благодаря ему открылись новые возможности.

В своих мемуарах выжившая узница Освенцима Эдит Эгер рассказывает историю. Как-то она навещала двоих солдат в военном медицинском центре William Beaumont в Форт-Блиссе. У обоих из-за ранений, полученных в бою, были парализованы ноги. Диагноз одинаковый, прогноз тоже. Первый ветеран, Том, лежал в позе эмбриона, жаловался на жизнь и оплакивал судьбу. Второй, Чак, поднялся с кровати и сидел в инвалидном кресле; по его словам, он чувствовал себя так, будто ему дали второй шанс. Катаясь в коляске по саду, он говорил, что теперь стал ближе к цветам и может заглянуть в глаза детям.

Главный источник счастья сокрыт внутри вас. Найдите его

— Главный источник счастья сокрыт внутри. Деньги, власть и статус тут ни при чем. У меня есть друзья-миллиардеры, и они очень несчастны. Власть и богатство не приносят душевного покоя. Достигнутое во внешнем мире не подарит истинной внутренней радости. Ее нужно искать в сердце.

Далай-лама. — Иллюстрация из «Книги радости»Увы, многие препятствия, которые мешают нам радоваться жизни и быть счастливыми, выстраиваем мы сами. Нередко причиной бывает склонность ума к негативизму, импульсивность и неспособность увидеть и использовать свои внутренние ресурсы. Мы не в силах избежать страданий от стихийных бедствий, но можем сделать так, чтобы мелкие повседневные проблемы на нас не влияли. Чаще всего мы сами творцы наших переживаний и, по логике, можем быть творцами собственного счастья. Все зависит лишь от восприятия, способности взглянуть на вещи иначе, реакций на события и взаимоотношения с людьми.

«Каждый может сделать очень много, чтобы ощущать себя счастливым» — такие теплые слова. Правда?