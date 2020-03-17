Главврачу алтайский больницы внесли представление холостую работу медицинского оборудования

Алтайская Республиканская больница оснащена медицинским оборудованием в рамках нацпроекта «Здравоохранение», однако в работе с пациентами оно не используется. Этот факт установила прокуратура в ходе проверки. В связи с этим главврачу учреждения было внесено представление, сообщается на сайте ведомства.

Надзорный орган проверил реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в БУЗ РА «Республиканская больница». По госпрограмме учреждение было оснащено медицинским оборудованием, в частности новую технику получили сосудистый и онкологический центры, также появилось оборудование для оказания паллиативной помощи на дому. В ходе надзора проверялось наличие техники, ее исправность, целевое и эффективное использование, соблюдение порядка передачи нуждающимся пациентам.

Так, прокуратура установила, что в больнице ненадлежащим образом организована работа по оказанию паллиативной помощи. Медучреждение не определяло потребность пациентов в использовании на дому кислородных концентратов. Фактически поступившее по нацпроекту оборудование простаивало и не использовалось. Кроме того, в Республиканской больнице выявили нарушения порядка выдачи больничных кроватей с электроприводом для домашнего использования.

Поскольку реализация регионального проекта «Развитие системы паллиативной медицинской помощи в Республике Алтай» проходит неэффективно, главному врачу Республиканской больницы внесено представление. Устранение нарушений контролирует прокуратура.