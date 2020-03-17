Жителя алтайского села будут судить незаконную связь забеременевшей него школьницей

Жителя села Шебалино Республики Алтай будут судить за половое сношение со школьницей, которой не исполнилось 16 лет. Как сообщает СУ СКР по региону, о преступлении стало известно после того, как у девочки проявилась беременность.

По версии следствия, 33-летний житель Шебалино испытывал сексуальное влечение к знакомой 15-летней школьнице. Он знал, что ей еще не 16 лет, но в октябре прошлого года все равно совершил с ней добровольное половое сношение. Об этом стало известно в связи с беременностью девочки. Мужчину обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). У следователей оказалось достаточно доказательств, в связи с чем материалы переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в рамках расследования ведомство направило в органы системы профилактики Шебалинского района предложения по разработке и внедрению «комплекса дополнительных мер, направленных на профилактику преступлений указанной категории в отношении несовершеннолетних». Также следком напомнил, что деликатность проблемы требует объединения усилий «всех субъектов профилактики» ради формирования у подростков «необходимых нравственных основ» и донесения соответствующих знаний. По мнению следователей, главную роль в этом процессе должны играть органы образования, здравоохранения и семья, так как предупреждение преступлений против половой неприкосновенности детей зависит от их полового просвещения и информированности о правовых последствиях ранних сексуальных связей.