Коронавирус из США: эксперты связали пандемию с массовыми смертями от вейпов

Экономист и политолог Михаил Делягин считает, что США должны заплатить Китаю и всем остальным странам триллионы.

Источник коронавируса в Ухани, с которого все началось, не внутренний, а внешний. Такой, теперь уже вполне ожидаемый вывод сделал экономист и политолог Михаил Делягин. И это не голословные утверждения, а подробные выкладки, которые он сделал в своей публикации, сообщает «Царьград». Делягин считает, что ответственность за распространение инфекции несут американцы, поскольку есть сведения, что коронавирус был обнаружен в США уже в сентябре.

Ранее эту мысль высказал обозреватель исследовательского центра Global Research в Канаде Лэрри Романофф. Он заявил, что никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухани коронавирус не имеет. Единственным источником происхождения могут быть только США, так как только здесь есть все ветви эволюционного древа этого вида вируса, отмечал Романофф. Он напомнил о волне заболеваний пневмонией с летальным исходом, которая прокатилась в США в августе. Правда, тогда американцы в качестве причин назвали вейпы. Но уже тогда врач из Тайваня предупреждал, что причина пневмонии не в курительных смесях, а в коронавирусе. Никто его и слушать не стал, а ситуацию с пневмонией от вейпов вскоре и вовсе замолчали. Но на всякий случай в США была закрыта военная лаборатория в Форт-Детрик, где предположительно изучали COVID-19.

Специалисты Китая, Японии и Тайваня тоже не раз высказывались, что вирус изначально был привнесен из США.

А несколькими днями ранее китайский дипломат уже открыто обвинил в этом США. Сотрудник внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь утверждает, что американские солдаты завезли вирус в Ухань еще в ноябре 2019 года, где проходили военные учения, в которых принимали участие и американцы.

«Вероятно, именно военнослужащие США привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные! США должны все нам объяснить!» –написал Чжао Лицзянь в Twitter.

Так вот Михиал Делягин считает, если данные специалистов верны, то США должны Китаю и всем остальным жертвам коронавируса триллионы долларов.