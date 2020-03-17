ЦБ Турции намерен снизить ставки по обязательным резервам для стимулирования кредитования

Так называемая ставка возмещения денежных средств в банках, которые необходимо внести в ЦБ, 20 марта будет снижена до 6% с 8%, пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники в секторе.

Агентство отмечает, что ещё одна льготная процентная ставка для банков призванная достичь целей роста кредитования, установленным монетарным органом, будет снижена до 8% с 10%.

Меж тем министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак заявил в понедельник, что власти объявят о ряде мер по повышению ликвидности на финансовых рынках и оказанию помощи отдельным секторам экономики, что обусловлено стремлением правительства отреагировать на вспышку коронавируса. Подтверждённые случаи Covid-19 в Турции достигли 18, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа в воскресенье.

Руководство Центробанка встретится в четверг, чтобы принять решение по процентным ставкам. Экономисты ожидают снижения базовой ставки кредитования как минимум на 50 базисных пунктов до 10,25%. Банк сократил процентные расходы с 24% в июле прошлого года, чтобы поддержать усилия правительства по стимулированию роста экономики на 5% в этом году. Сокращения последовали за валютным кризисом, разразившимся в 2018 году, который значительно подорвал экономическую активность.