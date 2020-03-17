Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января…

Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цена на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.

Глава государства поручил заняться этим вопросом Федеральной антимонопольной службе и прокуратуре. Он считает, нельзя необоснованно завышать цены в магазинах.

«Важно продолжить работу… по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты», — подчеркнул Путин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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