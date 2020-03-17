Путин напомнил работодателям о санкциях при нарушении прав сотрудников

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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в…

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин напомнил российским работодателям о санкциях в случае нарушения прав сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен помнить, что нельзя за счет других людей решать собственные проблемы.

«Санкции за подобные действия последуют неотвратимо», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин признался, что его коробят слишком высокие зарплаты глав ряда госкомпаний.

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