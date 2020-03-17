Власти РТ ужесточили ограничения из-за коронавируса: запрещены кальяны и клубы, под вопросом авиарейсы

Власти Татарстана ужесточили ограничения из-за распространения нового коронавируса. В частности, в республике запретили использование кальянов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Дополнительные ограничения вводятся на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Татарстана.

Запрет на применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций вводится во всех заведениях республики. Также начали действовать временные ограничения на работу ночных развлекательных заведений во всех городах Татарстана.

Все мероприятия с массовым участием людей во всех муниципальных образования РТ отменят или перенесут. Под массовым понимается мероприятие, в котором принимают участие свыше 50 человек.

Кроме того, министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ прорабатывает с авиакомпаниями вопрос временного ограничения перелетов из Татарстана за рубеж и обратно, включая страны СНГ (в том числе и чартерные рейсы).

Власти республики напомнили, что в соответствии с решением президента РТ люди, прибывающие в республику из-за границы, обязаны пройти карантин. Отказ от него может повлечь за собой ответственность, в том числе уголовную — по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По последним данным, в Татарстане нет ни одного человека с подозрением на коронавирус, 235 человек отправили на медицинское наблюдение.

13 марта президент РТ ввел на территории республики особый санитарно-эпидемиологический режим, который будет действовать до 15 апреля. Власти республики дали рекомендации работодателям в связи с распространением коронавируса.