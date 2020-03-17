Российский вирусолог предсказал «поведение» коронавируса летом

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Фото: Christian Hartmann / Reuters

Летом «поведение» коронавируса может измениться — он будет циркулировать с меньшей эффективностью, считает профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов. Об этом он заявил на заседании ученого совета в Дальневосточном федеральном университете во вторник, 17 марта, передает РИА Новости.

«Если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — предположил вирусолог.

Накануне Россия начала закрывать границы для иностранцев из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать с 18 марта по 1 мая и коснутся всех, кроме постоянно проживающих на территории России, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска. Также в Россию смогут приезжать члены иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, а также работники транспорта.

По последним данным, в России заражено 93 человека с момента появления нового вируса. Большинство случаев зарегистрировано в Москве. Несколько человек уже вылечились. В мире число зараженных превысило 180 тысяч.