Переболевший коронавирусом в России мужчина поделился советами по профилактике недуга

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Мужчина, первый в России переболевший коронавирусом, поделился с общественностью советами по профилактике заболевания. Он порекомендовал не пренебрегать средствами личной гигиены и отказаться от посещения людных мест. Гражданин Китая в настоящий момент остался в Чите и проводит время со своей дочерью. Об этом рассказала супруга мужчины, которая по работе вынуждена уехать в Амурскую область. Женщина отметила, что теперь мужу ничего не угрожает, и врачи, перед выпиской, дважды проверили его организм на наличие вируса. Оба теста дали отрицательный результат. В свою очередь сам гражданин КНР рассказал о некоторых простых советах для профилактики заболевания. Лучше всего, по его мнению, использовать средства личной гигиены и как можно меньше контактировать с другими людьми.

В случае, если диагностирован коронавирус, то не следует впадать в панику. Нужно незамедлительно обратиться за помощью к врачам и сохранять позитивный настрой. Также мужчина рассказал, что ему очень помог полноценный отдых, а также полный отказ от курения и алкоголя. Подобные меры способствовали максимально быстрому восстановлению организма, и сейчас медики разрешили бывшему пациенту проводить время с семьёй.