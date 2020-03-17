Жительница Австралии после увеличения груди лишилась памяти и карьеры модели

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В Австралии 20-летняя девушка решила увеличить грудь и обратилась к пластическим хирургам. После процедуры у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, лишившие ее возможности строить карьеру модели. Жительница Австралии, как и многие другие девушки, прибегла к операции, чтобы избавиться от комплексов. В школе она терпела насмешки одноклассников из-за нулевого размера груди, а потом никак не складывалась карьера модели. В своих неудачах девушка винила маленький бюст, поэтому решила увеличить его до третьего размера, пишет Daily Mail.

Пластика принесла эстетическое удовлетворение молодой австралийке, но спровоцировала серьезные сбои в здоровье. Она начала ощущать сильные боли в суставах и в области грудной клетки, возникли проблемы с дыханием. Кроме того, девушка лишилась памяти, и многие моменты из своей жизни она не помнит.

Жительница Австралии сожалеет, что решилась на пластику, и отмечает, красота не стоит здоровья. В результате ей пришлось отказаться от модельной карьеры, и сейчас она трудится в мясной лавке.