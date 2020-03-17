Эмигрантка из России рассказала, как проходит карантин в Испании

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В Испании в настоящий момент действует двухнедельный карантин, введённый в связи с распространением коронавируса. Эмигрантка из России рассказала, как проходит этот режим и о реакции местного населения на ограничения. Известно, в Испании в течение нескольких дней вспышка заболевания достигла серьёзных показателей, и суточное число умерших исчислялось сотнями. В связи с этим глава европейского государства выступил с заявлением и объявил карантин. В обращении к нации он отметил, со дня введения особых мер, а именно с 14 марта, в стране запрещены все массовые мероприятия, а также закроются учебные заведения и торговые центры.

Эмигрантка из России рассказала о реакции жителей в связи с ограничением. По её словам, испанский народ готов терпеть неудобства, поскольку понимает, по какой причине они появились. При этом люди вовсе не унывают и, вспоминая, какие трудности на них выпадали ранее, пребывают в бодром расположении духа. По вечерам многочисленные испанцы выходят на балконы и поют песни, радуя окружающих. Кроме того, они приветствуют полицейских, несущих службу на городских улицах. Это действует на людей, как объединяющий фактор. По её мнению, на Ибице не чувствуется панических настроений.Тем не менее, россиянка рассказала и о негативных с её точки зрения моментах. Речь идёт о нарушениях карантинного порядка салонами красоты. Эти заведения работают в обычном режиме, что очень опасно, поскольку мастера-косметологи взаимодействуют с клиентами и могут распространять заболевание, сообщает New Inform.