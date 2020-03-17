Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

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Госдума РФ одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции. Норма была внесена президентом, и во втором чтении за нее проголосовали депутаты большинством голосов, сообщила «Российская газета». Означает ли это, что Россия...
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Погоревшие семейном бизнесе барнаульские похоронщики дают признательные показания ФСБ
Директор МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталий Иконников и его отец – специалист по оказанию ритуальных услуг в ООО «Сибинтекс», подозреваемые в незаконном оказании...