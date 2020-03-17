Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

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mavit
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Share Tweet Share Share Email CommentsПентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией