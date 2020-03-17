Volkswagen повысил цены на свои бестселлеры

Немецкая компания Volkswagen повысила цены на три свои модели в России. Подорожание коснулось седана Polo, а также кроссоверов Tiguan и Touareg, которые получили прибавку на 17, 40 и 90 тыс. рублей соответственно. Об этом узнали эксперты «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

Новые цены на эти модели теперь выглядят следующим образом:

Volkswagen Polo – от 716 900 до 1 033 900 рублей, Volkswagen Tiguan – от 1 579 000 до 2 729 000 рублей, Volkswagen Touareg – от 3 699 000 до 5 259 000 рублей.

Как сообщают «Автоновости дня», за январь—февраль российские дилеры Volkswagen реализовали 13 787 новых автомобилей, улучшив результат годичной давности на 2 процента.