НАМИ выпустил второй гражданский кабриолет Aurus Senat

ФГУП НАМИ выпустил второй прогулочный кабриолет Aurus Senat Cabriolet для частного заказчика. Автомобиль синего цвета уже стоит на учете в ГИБДД и может свободно передвигаться по дорогам общего пользования. Об этом сообщило неофициальное сообщество Aurus Motors в соцсети «ВКонтакте».

Интересно, что, в отличие от соплатформенных седана и лимузина Senat, кабриолет еще не сертифицирован в России, поэтому для «легализации» каждого выпускаемого экземпляра ФГУП НАМИ оформляет отдельное Свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС), позволяющее ему получить VIN-номер и встать на учет в ГИБДД.

У трех парадных кабриолетов Aurus, предназначенных для Парада Победы 9 мая и других торжественных церемоний, традиционных VIN-номеров нет. Как раз, поэтому на дороги общего пользования они не выезжают, а к местам церемоний их доставляют на эвакуаторах, на них же забирая обратно.

Стоимость открытого Aurus Senat не разглашается.