В России могут приостановить строительство дорог из-за коронавируса

Средства, выделенные правительством на крупные стройки, в том числе на строительство автомобильных дорог, могут пойти на борьбу с коронавирусом и его экономическими последствиями. Об этом рассказали «Известиям» федеральный чиновник и собеседник, близкий к кабмину.

По словам собеседников, бюджетные расходы придется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики, в частности, снижения спроса на перевозки. Таким образом, строительство новых дорог в России может приостановиться вплоть до полного восстановления экономики.

«Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах», — объяснил федеральный чиновник.

Ранее стало известно, что европейские автопроизводители продолжают приостанавливать производство на своих заводах в связи с пандемией коронавируса. Среди них оказались немецкий автоконцерн Volkswagen, французский альянс PSA Group и итало-американский Fiat-Chrysler Automobiles.