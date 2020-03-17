Ульяна Скойбеда: как поликлиники остались без врачей и что нам с этим делать

У меня есть знакомые врачи. Хорошие, которые проработали 30-40 лет, выдержали 90-е: все эти «скорые», не могущие выехать к больным из-за отсутствия бензина, братков в операционной со стволами: «Лепила, быро вылечи Коляна, если он откинется, мы самого тебя завалим», — и смерти пациентов от голода, которые патологоанатомов заставляли оформлять как сердечные приступы…

Все пережили: американские экспериментальные вакцины, которые кололи российским детям, по сути, ставили на них опыты, многомесячные неплатежи зарплат, когда врач подходил к водителю автобуса и говорил: «Денег нет совсем, но я кардиолог, меня ждут пациенты»…

И не пережили оптимизацию медицины.

В ситуации, когда нагрузка на одного врача выросла (ведь сельские пункты и мелкие отделения закрыли), а зарплата снизилась, «стойкие оловянные солдатики» доктора сломались и ушли из госклиник.

Прямо слышу возмущенных ура-патриотов: «Каа-ак снизилась?! А майские указы? Оптимизация и была задумана для того, чтобы сократить лишних и достойно платить оставшимся?!»

Как-как. А вот так!

Врачи говорят: да, им повысили, но голый оклад! А разные надбавки (региональные или, к примеру, за научную степень) сняли, и на выходе получилось меньше, чем было. Например, гастроэнтеролог получал 60 тысяч, а стал 50.

От этого цинизма, от обиды, люди и ушли: не было сил выслушивать от озверевших стоять в очередях пациентов, как они, врачи, забогатели (очереди-то увеличились).

Если врач выходил из себя, пациент начинал снимать его на телефон. Следовала публичная порка в интернете с участием СМИ…

Врачи устали выслушивать от озверевших стоять в очередях пациентов, как они, врачи, забогателиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

И ради чего было терпеть?

Врачи уходили во всевозможные коммерческие центры, «Тысячемеды», «Докторы Неболиты», стоматологии, частные поликлиники и психиатрические больнички.

Оборудование, как они писали, там было лучше, чем в госклиниках, зарплаты — больше, хамства — меньше. Одни плюсы.

Это была преамбула, или, как говорят в медицине, анамнез.

ЭКСЦЕССЫ

В последнее время в частные кабинеты этих врачей приходят старые, многолетние пациенты еще из бесплатных клиник и обвиняют:

— Вы нас предали! Из-за вас (!) у нас в поликлинике вообще больше нет невролога, мы ждем талоны месяцами!

Люди возмущены так, что высказывают врачу в глаза:

— Как вы могли нас бросить? Вы же дезертировали! Почему мы теперь должны платить за вас, у нас и так налог на медицину вычитают!

Как апофеоз, больные ТРЕБУЮТ у врачей вернуться:

— Бессовестные, вы клятву Гиппократа давали!

Чтобы вы понимали, таких случаев уже описан не один. И не два.

Не буду скрывать, в основном, при обсуждении эксцессов медики порой глумятся:

— А Гиппократ эту клятву брал? — Кто в 2014-м нам говорил: «Не нравится – увольняйтесь»? Вот, пусть теперь кушают последствия своих слов!

Сельские медпункты и мелкие отделения закрылиФото: Алексей БУЛАТОВ

Или:

— Уже ввели крепостное право? От нас ТРЕБУЮТ возвращаться?!

Прямо зеркальные обсуждения ведутся в группах пациентов:

— Не можем получить направление на операцию: ЛОРа в поликлинике нет и не будет. При этом частные центры в каждом доме, и все медики там. Нет ли здесь картельного сговора? Куда жаловаться на нарушение антимонопольного законодательства, в прокуратуру?

В общем, люди криком кричат: «Запретите им!», — и требуют вмешательства чиновников, а медики трусливо опасаются:

— А не загонят нас обратно приказом? Государство заворачивает гайки, вон, медикам уже предлагают сообщать о своей квалификации при покупке ж/д билетов, а потом – рраз – и в тюрьму за неоказание помощи пассажирам. В Италии врачей-пенсионеров обязали вернуться на работу в связи с коронавирусом! Обязали, понимаешь!!! Где демократия?

ГДЕ ДЕМОКРАТИЯ

Я, как вы понимаете, насчет демократии не очень. Демократия, по мне, это власть богатых и обладающих ресурсами слоев населения, использующих для проведения в жизнь своих решений выборные технологии: пиар, подкуп, административный ресурс. К справедливости и отражению интересов всего народа это имеет мало отношения.

Мне всегда были ближе государственнические взгляды, согласно которым, права и интересы всего народа подчиняются каким-то важным общим целям.

Иван Грозный отнимал земли у вотчинников в опричнину и так создавал централизованное государство, собирал страну в кулак и отражал внешние угрозы.

Царь обобрал и обидел бояр – но для народа в целом, для страны сделал благо.

Но вернемся к медицине.

ГРИМАСА РЫНКА

Я тоже офигеваю, когда иду по своему спальному району и считаю частные медцентры: их десятки, нижние этажи домов забиты ими чуть не целиком, при этом в настоящей поликлинике знакомая не может записать дочь к окулисту. И это в столице!

И это нестерпимо. Мало того, что мы все с зарплаты платим в ОМС, мало того, что в коммерции адовые цены (прием – от тысячи, операция – 200 тысяч), главное, частная медицина вообще не замена государственной.

Многие операции, особенно высокотехнологичные, по-прежнему делаются только в госсекторе. Госсектор не принимает многие частные исследования и назначает свои, повторные. Только в госсекторе существует система направления в головные НИИ, к профильным специалистам…

В итоге, в коммерческих центрах люди отбеливают зубы, — а лечить серьезные поражения эндокринной системы, требующие госпитализации и десятков исследований, все равно идут по месту жительства.

И сталкиваются с невозможностью реализовать свои права из-за вымывания специалистов. И смотрят на государство с ожиданием, что оно выправит возникшую гримасу рынка…

Тем более, что сделать это просто. И для этого вовсе не нужно запрещать частную медицину целиком, в приказном порядке отзывать врачей и т. д.

Все можно сделать в рамках существующей капиталистической модели, без надрыва.

Смотрите.

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ

У нас есть медвузы с неким количеством бюджетных мест, и там же учатся коммерческие студенты по цене 200-450 тысяч рублей за курс (ужас).

За последних платят родители, за первых — бюджет, то есть, государство.

Как можно допускать ситуацию, при которой государство платит, а выпускники, вильнув хвостом, уходят в частный сектор?

Зачем тогда мы, налогоплательщики, на них потратились?

Нам они не нужны в платных центрах. Нужны – в бесплатных поликлиниках.

У нас есть медвузы с неким количеством бюджетных мест, и там же учатся коммерческие студентыФото: Олег УКЛАДОВ

Я думаю, перед поступлением в мед каждый абитуриент должен сделать выбор: кто хочет работать в частном секторе, идет на платное отделение, он сам себе хозяин, все дороги перед ним открыты.

А вот кто воспользуется государственным местом, может работать только на государство. И речь не о распределении на три года: нам в поликлиниках не нужны желторотые интерны, мы заслуживаем специалистов с 30-40-летним опытом, взамен потерянных с оптимизацией…

Мне кажется, это логично: восстановить обороноспособность страны. Заняться утраченной в ходе глобализации продовольственной безопасностью (проблема до конца не решена, но есть подвижки). Избавиться от приоритета международного законодательства над российским…

И, наконец, вернуть народу отнятую у него в результате недодуманной реформы медицину.