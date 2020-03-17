NYT: Турция отступает от греческой границы

Этот шаг был истолкован некоторыми аналитиками как сигнал Европе о том, что турецкие власти стремятся ослабить противостояние, и могут быть готовы вновь охранять свои границы, отмечает издание.

Греческие официальные лица заявили, что число попыток пересечь границу сократилось с тысяч в день до нескольких сотен, и ни одна из них не увенчалась успехом в прошлую пятницу, указывается в статье.

NYT напоминает, что Турция в конце февраля объявила, что больше не будет препятствовать мигрантам, пытающимся попасть в Европу. Этот шаг был воспринят как попытка привлечь больше помощи Европейского Союза для четырёх млн беженцев внутри Турции и сплотить европейскую поддержку военной кампании Турции в сирийском Идлибе.

Издание утверждает, что власти перевозили некоторых мигрантов к границе, поощряли и уговаривали других пересечь её, а также, например, стреляли слезоточивым газом в сторону греческих пограничников.

В свою очередь Греция подверглась критике за приостановление рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища и незаконное задержание, и возвращение некоторых мигрантов в Турцию.

Противостояние на границе обострило отношения между Турцией и Евросоюзом, сообщает NYT.

Это испытание было «первым в истории исходом беженцев, хотя и ограниченным, полностью организованным одним правительством против другого», сказал Марк Пьерини, бывший посланник Европейского Союза в Турции.

«Проблема заключается в том, что из-за шантажа, используемого Турцией, получить соглашение от Европейского совета будет сложнее», — добавил Пьерини, который в настоящее время является аналитиком исследовательской организации Carnegie Europe.

Напомним, что в 2016 году ЕС пообещал выплатить 6 млрд евро для помощи беженцам в Турции в обмен на сотрудничество Турции в обеспечении безопасности её греческой границы, но Анкара говорит, что эти деньги не спешат поступать.

На встрече в Брюсселе на прошлой неделе лидеры ЕС обсудили с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о том, будет ли соглашение восстановлено и продлено.

Ян Лессер, вице-президент Германского Фонда Маршалла, заявил NYT, что отношения между Грецией и Турцией могли бы серьёзно пострадать, но они и без того напряжены.

«Греко-турецкая разрядка была одним из краеугольных камней геостратегических отношений в Юго-Восточном Средиземноморье — и потенциал этого коллапса вызывает тревогу у региона и западных союзников», — заключил Лессер.