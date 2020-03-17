Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»
Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.
Регулятор сместил с лидирующей позиции Юникредит-банк, который оказался на втором месте. На третьей строчке — Росбанк.
Сбербанк оказался на четвертом месте, далее следуют Ситибанк, ING Bank.
В десятку рейтинга также вошли «Нордеа», HSBC, SEB, Bank of China.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Богатейшие люди мира за сутки потеряли $78 млрд
— Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян
— В рейтинг Forbes лучших отелей мира 2020 года включены пять отелей Москвы
READ Неделя моды в Париже: Яна Рудковская (в маске), Изабель Аджани, Джиджи Хадид на показе Chanel