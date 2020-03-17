Forbes опубликовал новый рейтинг самых надежных российских банков

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Журнал Forbes разместил Райффайзенбанк на первую строчку в списке 100 надежных российских банков.

Регулятор сместил с лидирующей позиции Юникредит-банк, который оказался на втором месте. На третьей строчке — Росбанк.

Сбербанк оказался на четвертом месте, далее следуют Ситибанк, ING Bank.

В десятку рейтинга также вошли «Нордеа», HSBC, SEB, Bank of China.

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