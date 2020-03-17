Шизофрения: отвратительная невеста довела до слез Гузееву на шоу Давай поженимся

Телеведущая рассказала о своей встрече с неадекватной участницей программы.

Ведущая шоу "Давай поженимся" на "Первом канале" Лариса Гузеева рассказала, как ее однажды неадекватная невеста довела ее до слез.

Телеведущая пожаловалась на ситуацию поклонникам в Instagram. Она рассказала, что подобное произошло с ней в первый раз за 12 лет работы в шоу.

"Какой-то бесконечно тяжелый день. Отвратительная попалась невеста. Я сейчас сижу в гримерке и просто плачу. Выпила все соки. Пришла самоутвердиться за наш бжжрхча счет. В общем, это был какой-то ад и ужас. Всякое случалось со мной на этой передаче, но чтобы такое — в первый раз", — сообщила Гузеева в сториз в Instagram.

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Она добавила, что участница пыталась провести сеанс черной магии, чтобы закрыть программу, и эта девушка прямо во время съемок проекта проводила какие-то манипуляции с водой.

"Просто сумасшедшая, просто сумасшедшая. И Роза с Васей тоже в ужасе. Она что-то сидела, ворожила, проклинала… Желала, чтобы мы закрылись скорее. Ну, шизофрения…" — сказала Лариса Гузеева.