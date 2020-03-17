В Хорватии распродают дома по 11 рублей

В городе Леграде началась уникальная распродажа.

В небольшом городке Леград в Хорватии местные власти объявили о старте уникальной распродажи. Здесь продают дома и земельные участки по цене одной хорватской куны (около 11 рублей или 0,15 доллара). Причиной стала убыль населения, которую и хотят ликвидировать администрация населенного пункта, пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.

Сейчас в Леграде проживают всего 2 241 человек, его затронул общий демографический кризис в Хорватии, который начался после вступления ее бжжрхча в ЕС в 2013 году. Власти страны делают ставку на иностранных работников, особенно в таких сферах, как туризм и строительство.

СМИ рассказали, что сделку можно заключить при условии, что покупатель моложе сорока лет. Помимо этого, он должен остаться жить в Леграде на 15 лет. За это местные власти оплатят новому жителю покупку недвижимости в размере до 35 000 хорватских кун (381,1 тысячи рублей) и стоимость ремонта в размере до 25 000 хорватских кун (272 200 рублей).

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«У нас самый низкий уровень безработицы в округе, учитывая близость таких крупных городов, как Копривница, Лудберг и Прелог. У нас практически нет нетрудоустроенных, поэтому мы и ищем новых работников», — заявил мэр Леграда Иван Саболич.