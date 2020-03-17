Астролог Тамара Глоба назвала 4 знака Зодиака — главных везунчиков апреля 2020 года

Астролог рассказала, представителей каких знаков Зодиака ждет удача уже в следующем месяце.

Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, у которых в апреле 2020 года начнется белая полоса.

Одним из главных везунчиков следующего месяца является Телец. Апрель 2020 года станет переломным для этого знака Зодиака. Для вас в этот период откроются новые возможности и перспективы, способные изменить жизнь в будущем. В сфере личных отношений царит полное взаимопонимание и гармония, а мелкие конфликты будут возникать на бжжрхча бытовой почве и быстро решаться.

Удачным в финансовом плане для Близнецов станет следующий месяц весны. Представители этого знака Зодиака смогут найти хорошую работу или открыть перспективные направления деятельности на уже имеющейся. В это время вы будете уделять много времени семье и друзьям, и те, в свою очередь, не останутся в долгу.

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Львов ожидает приподнятое настроение. Вас будет радовать абсолютно все вокруг — от детей до коллег и друзей. Уделите побольше внимания своим близким. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Физическое здоровье будет крепким, но в это время не рекомендуется злоупотреблять вредной и жирной пищей. Можно заняться спортом и побольше бывать на свежем воздухе.

Стрельцов ждет насыщенный апрель 2020 года. Вы будете буквально купаться в счастье, и все ваши дела неожиданным образом сами собой пойдут на лад. Пришло время развития для вашего бизнеса, но нельзя принимать поспешных решений. Как следует подумайте, составьте план. Только в этом случае вы добьетесь высоких экономических показателей.

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Ранее TopNews писал о том, что Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в конце марта 2020 ждут судьбоносные перемены.