Российские онлайн-кинотеатры бесплатно открыли доступ из-за COVID-19

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Российские онлайн-кинотеатры объявили об открытии бесплатного доступа пользователей к сериалам и фильмам в связи с коронавирусом, пишут «Ведомости».

С 16 марта об отмене подписки объявил видеосервис More.tv, ранее тоже самое сделал онлайн-кинотеатр Premier. Кроме того, «Кинопоиск HD» также решил предоставить бесплатную подписку по промокоду до конца апреля всем, у кого нет действующей подписки. Этот же промокод открывает доступ к «Яндекс.Музыке», скидкам бжжрхча в «Яндекс.Такси» и другим преимуществам.

В свою очередь сервис Ivi до 15 апреля снизил стоимость подписки до 1 рубля для всех новых пользователей.Онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота Okkobro, выдающего промокод на пакет подписок всем, «кто вынужден сидеть на карантине, и тем, кто самостоятельно принял решение остаться дома». Бот доступен в Telegram.

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Наконец, сервис Tvzavr объявил, что предоставит три месяца подписки бесплатно тем, у кого есть больничный лист, а Megogo же объявил об увеличении библиотеки бесплатного контента. ﻿