«Мы сейчас делаем новую Глюкозу»: Фадеев лишает Наталью Ионову сценического имени

Продюсер Максим Фадеев сообщил о кардинальных преобразованиях компании MALFA. Основатель лейбла лишает Наталью Ионову её имени на сцене, ребрендинг ждет и «Серебро». Информация о грядущих преобразованиях подтверждена самим продюсером. Ранее она появилась в Сети, заинтриговав поклонников. Отныне привычное для многих имя Глюк’оZа перейдет к другому исполнителю, певица Наталья Ионова-Чистякова станет звучать в эфире уже под своим настоящим именем. В новом проекте планируется сохранить музыку и стиль, но представлять их доверено другому артисту, отмечает Фадеев.

Преображение готовится также и для группы «Серебро», интригует зрителей продюсер. Шоумен уверен, задуманное им станет настоящим культурным шоком, событием, а не каким-то «примитивом» типа «шокирующие трусы». По словам владельца собственной « музимперии», она вся «перемолота», но готова к новому возрождению.