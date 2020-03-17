Заразившиеся коронавирусом Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

Звездная пара Рита Уилсон и Том Хэнкс, ранее сообщившие о заражении новым коронавирусом, прошли курс терапии в Австралии. Супруги выписаны из медицинского учреждения и сейчас пребывают на карантине. Хэнкс рассказал об этом одному из американских изданий. Голливудский актер вместе с супругой после выписки из клиники обосновался в арендованном особняке.

Сообщается, что Хэнкс и Уилсон могли подхватить коронавирусную инфекцию еще в США или при перелете в Австралию. Здесь режиссер Баз Лурман и его команда начали снимать картину об Элвисе Пресли с участием Хэнкса. Работу над фильмом приостановили из-за болезни актера.

Коронавирусом нового типа инфицированы еще несколько голливудских звезд. Сейчас от недуга лечится актриса и модель Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Бонда в «Кванте милосердия», а также Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда Великанью Смерть в «Игре престолов».