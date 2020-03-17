Гоген Солнцев раскритиковал Викторию Боню за радость по поводу коронавируса

Экс-звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня не боится коронавируса, даже если от него вымрет 50% человечества, и называет это «очищением планеты». Гоген Солнцев считает такое заявление кощунственным. Знаменитый шоумен побеседовал с отечественными журналистами и высказал собственное мнение о словах бывшей участницы популярного шоу «Дом-2» Виктории Бони. Ранее теледива отметила пользу коронавируса и не увидела ничего страшного в том, если в результате опасной пневмонии от нее погибнет половина людей на земном шаре. Так, якобы пандемия только пойдет на пользу, но люди сами виноваты в происходящем, потому как «планету сожрали и загубили». Виктория Боня заявила, что готова вместе со всеми умереть, лишь бы смогла выжить Земля. При этом отечественная знаменитость подчеркнула, это ее субъективное мнение.

Слова Бони решил прокомментировать Гоген Солнцев. По мнению артиста, подобное высказывание кощунственно, и оно направлено на привлечение внимания в собственной персоне. Сам же шоумен тоже переживает ситуацию с коронавирусом. Он, «как и все», приобрел запас гречневой крупы, туалетной бумаги и воды, после чего отправился на свою дачу, где и временно находится. Гоген Солнцев не смог вспомнить подобного масштабного «помешательства», но надеется, что это все вскоре закончится.