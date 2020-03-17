Единороссы изменят формат праймериз довыборам Алтайское Заксобрание из-за коронавируса

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 марта заявил, что региональные отделения следует провести на удаленную работу ради профилактики распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс». Пресс-секретарь алтайского реготделения ЕР Василий Морозов рассказал, что в данный момент принципиальных решений касательно партийной деятельности не принято, но не исключил, что некоторые мероприятия могут изменить свой формат, в том числе праймериз к довыборам на освободившиеся места в Алтайском Заксобрании. Уже известно, что Медведев решил отказаться от дебатов.

На заседании бюро высшего совета «партии власти» Дмитрий Медведев выступил с заявлением в адрес региональных ячеек по поводу коронавируса. «Прошу перевести работу региональных отделений «Единой России» и центрального исполкома партии в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний», — сказал глава партии. Он также добавил, что рассматривается вариант переноса диктанта Победы и субботника единороссов на территории мемориалов ВОВ.

Тем временем в реготделении ЕР в Алтайском крае работа идет в штатном режиме, все сотрудники находятся на рабочих местах. По словам пресс-секретаря Василия Морозова, по вопросам сокращения массовых мероприятий, их переноса или изменения формы проведения будут приниматься отдельные решения. При этом в краевом отделении «партии власти» вскоре должны пройти праймериз к довыборам на три освободившиеся мандата депутатов АКЗС. «Все процедуры, связанные с предварительным голосованием и предполагающие массовые мероприятия, возможно будет провести и без собраний большого числа людей. Конечно, в условиях распространения коронавируса нужно предпринять все возможные меры предосторожности», — пояснил Морозов. Как именно изменится формат праймериз единороссов в крае, в реготделении решат позднее.

Уже во время подготовки материала пресс-служба дополнила комментарий о праймериз. По словам Дмитрия Медведева, партия переформатирует обязательные дебаты и проведет их в режиме индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях. Как это будет организовано в Алтайском крае, пока не сообщается.

Напомним, что в данный момент в АКЗС свободными являются два мандата по округам № 26 и № 31, которые принадлежали бывшим депутатам Андрею Волкову и Ирине Тепловой, в отношении которых вступили в силу обвинительные приговоры суда. Единороссы уже начали подготовку к довыборам, прием документов для участия в праймериз в Барнауле и Бийске продлится до 5 мая. При этом вскоре должен освободиться еще один мандат округа № 12, который пока принадлежит Валерию Гуминскому (ЕР), пожелавшему досрочно сложить с себя полномочия. Этот вопрос будет рассмотрен на следующей сессии парламента 26 марта, следует из повестки.

Добавим, что Дмитрий Медведев также призвал реготделения ЕР «перейти на режим волонтерства». В частности, речь идет о доставке продуктов и лекарств. «Региональное отделение «Единой России» в Алтайском крае, в случае возникновения необходимости, готово оказывать жителям края всю необходимую помощь», — сказал председатель краевой ячейки Александр Романенко. Таким образом, из сообщения следует, что в случае необходимости жители края могут обратиться в ЕР, чтобы партийцы подвезли им продукты и лекарства.