Россия закрывает все границы с 18 марта

Запрет коснется иностранцев и лци без гражданства.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрывает государственные границы для иностранцев на период с 18 марта по 1 мая. Такое решение правительство России приняло 16 марта с целью уменьшить риск распространения болезни.

Запрет распространяется как на лиц других государств, так и на лиц без гражданства.

Исключение сделано для дипломатов, водителей грузовиков, сотрудников экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Запрет не коснется граждан РФ и обладателей вида на жительство в России. Также въезд разрешат по служебным визам и визам, выданным в связи со смертью близкого родственника.

Решение было принято во время телефонного разговора премьер-министра Михаила Мишустина с главами правительств других стран. Утром 16 марта было принято решение о закрытии границ с Белоруссией.

Напомним, что ранее было решено закрыть все московские школы на три недели.

В России на 16 марта известно о 93 заболевших. В Москве экстренно строят инфекционную больницу в круглосуточном режиме.