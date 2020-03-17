Reuters: Коронавирус может означать новые потрясения для экономики Турции

«Риск двух потрясений менее чем за два года может оставить страну с меньшим количеством оборонительных боеприпасов, чем у большинства других стран, поскольку правительства во всём мире снижают процентные ставки и тратят большие деньги перед лицом возможной глобальной рецессии», — говорится в материале Джонатана Спайсера и Али Кюджюкгоджмена.

Стоимость лиры резко упала летом 2018 года, после того как напряжённость в отношениях с США привела к санкциям против двух турецких министров, а в конце года она упала почти на 30% по отношению к доллару, поскольку экономика страны оказалась под давлением технической рецессии, отмечают авторы.

Следуя требованиям турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Центральный банк агрессивно снизил свою процентную ставку в прошлом году с максимума в 24% в июле до текущего уровня в 10,75%, доведя её до отрицательного уровня реальных ставок, указывают аналитики. По их словам, правительство предприняло большие усилия на то, чтобы защитить лиру и обеспечить стимулы для экономики.

Но все эти расходы, возможно, оставили казне недостачу для стимулирования, которое потребуется для борьбы с COVID-19, который был объявлен глобальной пандемией Всемирной организацией здравоохранения в среду, считают эксперты.

«К сожалению, Турция использовала всю свою артиллерию в прошлом году для стимулирования роста… и не экономили на чёрные дни», — цитируют они Сельву Демиральп, директора Экономического исследовательского форума университета Коч-TUSIAD.

Одна из областей, которая может понести серьёзные потери от пандемии, — это туристический сектор Турции, шестой по величине в мире, на долю которого приходится 12% экономики страны, указано в статье Reuters.

Консультативный совет, организованный турецкими туристическими бизнес-ассоциациями, призвал правительство приостановить налоговые сборы и предоставить финансирование для поддержки этого сектора в среду, после того как страна подтвердила своего первого пациента с коронавирусом, напоминают авторы.