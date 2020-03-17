Медведев назвал успехом ход принятия поправок в Конституцию

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам, 5…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Одобрение поправок в Конституцию Федеральным Собранием и региональными парламентами является «общим успехом», заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Медведева, принятие поправок федеральным и региональными парламентами свидетельствует о взаимопонимании между президентом страны, законодательной властью и обществом.

Медведев отметил, что поправки позволят укрепить суверенитет России, расширят социальные гарантий для граждан страны и будут способствовать сохранению традиций и ценностей.

В январе текущего года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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