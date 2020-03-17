Ваше будущее на страницах глянцевых журналов. Можно ли верить гороскопам?

На сегодняшний день в интернете можно найти все больше и больше различных онлайн-гороскопов, которые рассказывают человеку, что лучше делать, и что ждет его на следующий день, а то и на несколько дней вперед. Множество приложений, которые диагностируют человека, указывают на его проблему и рассказывают, что с этим нужно сделать, устанавливаются на телефоны каждый день. Конечно, каждый сам выбирает, чему верить, но стоит ли вообще воспринимать всерьез такие оракулы? Могут ли они в действительности как-то помочь, или же это просто очередной развод?

Звезды показывают

В нашем современном мире очень много людей, которые верят в те или иные предсказание, и в частности в то, что именно звезды могут решить их судьбу. Именно благодаря таким предсказаниям свыше, многие решают вопросы в плане бизнеса, семьи, любви и даже здоровья. Правильно ли это? Точного ответа даль нельзя.

Практически каждый человек, не взирая на возраст, пол и социальный статус, склонен верить самым разным астрологическим предсказаниям. К сожалению, довольно часто случается так, что даже человеческие судьбы решаются именно таким способом. Даже если неисправимый скептик будет читать тот же гороскоп, он может подсознательно себя настроить на то, что написано в конкретном предсказании. Однозначно не плохо, если такие прогнозы несут исключительно положительных характер, тогда они никак негативно не влияют на психоэмоциональную сферу человека, но, что делать если в таких предсказаниях речь идет о различных проблемах, ссорах с любимыми и так далее? Человек начинает сама себя программировать на эти неурядицы, и в большинстве случаев они происходят.

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Гороскопы – весьма неоднозначная штука, и рассматривать их необходимо с разных сторон. Еще в древности люди большое значение придавали звездам и их расположению. Они верили, что определенное количество мерцающих точек на небе способно рассказать о многом и предсказать будущие.

На сегодняшний день чтобы не показаться уж совсем врунами, большинство глянцевых изданий публикуют различные гороскопы и информацию в них настолько размыто и общими словами, что со стороны это кажется полнейшим надувательством. К таким распространенным предсказаниям человек может отнести любую ситуацию, которая произошла у него в тот или иной день. Кроме этого,очень сбивает с толку то, что в некоторых прогнозах можно увидеть то, что, к примеру, Близнецы сегодня встретят свою любовь, а на самом деле у близнецов все хорошо и есть семья.

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Совместимость по знакам зодиака

Это отдельная веха гороскопа в принципе. Совместимость, исходя из знаков зодиака – это крайне интересная штука только в том случае, если этим делом занимается действительно астролог. В различных изданиях можно встретить самые разные версии таких предсказаний. Одни пишут, что Овнам хорошо подойдут Близнецы, другие считают, что Близнецам подойдут только Весы. Вариантов масса.

Любой здравомыслящий человек должен понимать, что выбирать свою вторую половинку, исходя из гороскопа совместимости, крайне глупо. Человек волен делать выбор сам, а не следовать чьим-то указаниям, которые пестрят на страницах глянцевых журналах. Важно понимать, что любые отношения – это колоссальная работа над собой. Не бывает таких пар, в которых нет проблем и мелких ссор. И если всемогущий гороскоп говорит, что, найдя своего Овна, вы будете, как за каменной стеной, то можете смело перелистывать страницу. Отношения – это труд, и трудятся тут двое. А исключительно положительные отношения между мужчиной и женщиной ищите в дамских романах.

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Доверяй, но проверяй

В Штатах широко известный Джеймс Рэнди решил провести очень интересный эксперимент. В качестве подопытных были выбраны студенты одного колледжа. Все участники получили листочки, на которых был написан их гороскоп. Джеймс говорил, что в гороскопе указаны индивидуальные особенности каждого студента. Результат эксперимента был крайне интересным. Большая часть студентов сказала, что именно этот гороскоп в точности описывает характер и различные их привычки. Хотя перед началом эксперимента большая часть категорически не верила в такого рода предсказания. После того как студенты прочитали текст, Рэнди попросил поменяться листочками друг с другом. Какого же было удивление студентов, когда на каждом листочке был один и тот же текст. Благодаря эксперименту Джеймса Рэнди, можно со сто процентной уверенностью сказать, что к гороскопам необходимо относиться с определённой долей скептицизма, особенно очень внушаемым людям.