Россия закрывает границы из-за коронавируса

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. В подобных условиях властям ряда стран приходится принимать серьезные решения. Например, в России с 18 марта закрываются границы для въезда иностранных граждан.

Новости о коронавирусе в России

Запрет не касается дипломатов, членов официальных делегаций, тем, у кого есть служебные визы. А иностранцам, приезжающим частным образом, нужно будет доказать, что они следуют транзитом через аэропорт, постоянно проживают на территории России, либо приехали из-за смерти близкого родственника.

Основанием для такого решения стала рекомендация Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Накануне предварительный тест выявил наличие вируса у жителя Красноярска, приехавшего из Австрии. Он находится в изоляции в БСМП. Медики отправили анализы в новосибирскую лабораторию и сегодня ждут подтверждения или опровержения диагноза.

Сколько заболевших коронавирусом в России

Причиной столь жестких мер стал резкий рост заболевших коронавирусом COVID-19. Только по официальным данным, число инфицированных сейчас составляет 93 человека, в том числе семеро — контактным способом.

Чтобы остановить распространение вируса, повсеместно отменяют массовые мероприятия, учебные заведения переводятся на дистанционное обучение, многие предприятия садят сотрудников на карантин.

В ряде российских регионов также начинает действовать особый режим. Под запретом мероприятия численностью более 1 тыс. человек, обязательна санитарная обработка в местах массового пребывания людей. Дезинфекцию обязаны проводить в транспорте, торговых центрах, учебных заведениях, а также в спортивных сооружениях и учреждениях культуры. Школьников постепенно отправляют по домам, а студентов переводят на дистанционное обучение.

Лукашенко нашел способ победить коронавирус

Советы чиновникам о том, какие меры могут помочь в борьбе с коронавирусом, дал белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил, что эта инфекция боится «градусов».

Белорусский лидер призвал чиновников мыть руки и вовремя принимать пищу. Кроме того, он предложил «травить» вирус водкой. Президент добавил, что на работе этим заниматься не стоит.

«Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 граммов в пересчете на чистый спирт — «травить» этот вирус», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии также посоветовал посещать сухую сауну несколько раз в неделю. Он сослался на китайских специалистов, которые заявили, что коронавирус не выдерживает температуры больше 60 градусов по Цельсию.

Коронавирус распространяется по планете

Новый китайский вирус зафиксирован в 151 стране мира и около 14 тысяч человек заболели за последний день, умерли 862 человека, согласно отчету ВОЗ.

ВОЗ сообщает, что за 24 часа зарегистрировано 13 903 новых зараженных, 29 — в Китае. Общее число инфицированных новым вирусом составляет 167 511.

Вне Китая от коронавируса нового типа скончались 848 человек. общее число гибели от болезни достигло 6606, из которых 3388 — за границами КНР.