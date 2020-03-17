Муж Заворотнюк поселился в больнице, чтобы ухаживать за ней

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк? Этот вопрос не теряет актуальности среди поклонников актрисы. Люди то и дело ищут в интернете свежую информацию, но натыкаются на отсутствие таковой из-за тотального молчания ее родственников.

Анастасия Заворотнюк: последние новости 2020

Известную актрису и звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, которую Анастасию Заворотнюк выписали из клиники — СМИ Анастасию Заворотнюк выписали из клиники — СМИв январе выписали с больницы, похоже, снова поместили в реабилитационную клинику.

Более того, как сообщает Telegram-канал Mash, муж онкобольной Петр Чернышов переехал жить в больницу, чтобы ухаживать за любимой.

«Петр практически не выезжает из медицинского центра в Барвихе. Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает. Экс-фигурист также ездит за покупками — привозит продукты и специальную крупу для иммунитета», — говорится в сообщении.

Каждый день приходит к Заворотнюк и ее мама. Женщина уходит из больницы только на ночь.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк

Остальные родственники Анастасии также стараются максимально окружить ее заботой. В клинике регулярно появляются ее старшие дети от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — 24-летняя Анна и 19-летний Майкл. Время от времени к актрисе привозят младшую дочь, которую она родила в браке с Петром. Осенью прошлого года девочке исполнился год. Тогда же стало известно, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

Рядом с Анастасией почти всегда находится ее мама Валентина Борисовна. Она проводит в клинике весь день и уезжает только на ночь. По данным телеграм-канала Mash, врачи продолжают бороться за здоровье артистки.

Родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» продолжают тщательно уберегать ее от внимания общественности. Семья Заворотнюк не распространяется о состоянии ее здоровья. В последний раз актриса выходила на связь на своей официальной странице в канун Нового года. Анастасия поделала всем счастья и поблагодарила за поддержку и тепло.