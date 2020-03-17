17 марта 2020 отмечается праздник Герасим Грачевник

Какой сегодня церковный праздник? Этот вопрос продолжает быть актуальным среди россиян. С помощью данного материала вы сможете найти на него полный ответ. Народный праздник Герасим Грачевник отмечается 17 марта 2020 года (дата по старому стилю — 4 марта).

Православный праздник сегодня, 17 марта: какой в России

Этого числа православная церковь почитает двух святых с таким именем: Герасима Иорданского и Герасима Вологодского, иеромонаха. Праздник получил название «Грачевник» в честь птицы грача, которая обычно возвращается из теплых стран в этот день.

Одно из главных чудес Герасима — приручение дикого льва, который стал монаху кротким другом в благодарность за то, что тот исцелил его раны.

Второе название – Грачевник — происходит от того, что в этот день ждали возвращения грачей, зимовавших на юге, по пути в родные края преодолевающих до 50 км в сутки, что почти равно скорости движения фронта теплого воздуха.

Итак, встретив грачей, люди смотрели, примутся ли они сразу же чинить гнезда? Если займутся ремонтом, значит, весна придет быстро, если же посидят на гнездах и примутся вновь кружиться, то придется обождать весеннего тепла несколько дней.

Приметы

То, что грачи уселись на гнезда, говорило и о том, что пора идти в поле.

«Игры» грачей, их веселье сулили погожий денек, а их крики – дождик.

Тот, кто рождался в день Герасима Грачевника, совсем как птица-грач, должен был вырасти трудолюбив.

В этот день пекли «грачей», раздавая печево из теста ребятишкам.

Грачи были полезны даже в деле борьбы с нечистой силой, например, с кикиморой. Пакостей от нее было немало: спутанная пряжа, битые горшки, стук печной вьюшки… Но на день грачей знахарь мог прийти в дом и прогнать ее, обойдя углы дома, обметя печь и сказав особые заговорные слова. И тогда кикиморы можно было не опасаться до самой осени, пока грачи не улетят на зимовку.

Про грачей были сложены и поговорки: «Герасим грача на Русь ведет — скоро снег сойдет», «Грач на горе — так и весна на дворе».