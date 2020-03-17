Террористы нарушают перемирие в Сирии

Новости Сирии сегодня, 17 марта 2020 года, не позволяют с уверенностью говорить о стабильном будущем этой страны. Причина кроется в продолжении активной фазы боевых действий по целому ряду направлений. Террористы вновь и вновь нарушают хрупкое перемирие.

Сирия сегодня: последние новости 2020

Сирийские террористы уничтожили мост на трассе М4, чтобы помешать совместному российско-турецкому патрулированию. Об этом сообщает телеканал Царьград со ссылкой на сирийское информагентство SANA.

Как сообщили журналисты, боевики заложили под мост Мохамбаль, на трассе соединяющей провинции Латакия и Алеппо, огромное количество взрывчатки, что привело к его полному уничтожению. Отмечается, что там проходит часть маршрута российско-турецкого патруля. Кроме того, террористы разбросали по трассе острые металлические предметы.

Напомним, вчера военные Турции и России впервые провели совместное патрулирование трассы М-4 в сирийском городе Идлиб.

Обзор карты боевых действий в Сирии на 17 марта

Населенные пункты сирийских провинций Идлиб, Латакия, Алеппо за сутки семь раз подверглись атаке со стороны боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олега Журавлева.

По словам Журавлева, обстрел вела запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат-ан-Нусра». При этом со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, которые находятся под контролем Турции, не было зарегистрировано ни одной атаки за прошедшие сутки, уточнил контр-адмирал.

Кроме того, Журавлев отметил, что военная полиция РФ продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы.

Оперативная сводка по Сирии от 17.03.2020

После того, как Анкара согласилась на российские предложения по перемирию в Идлибе, Турция стала врагом для террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Первое совместное патрулирование по трассе М-4 (Алеппо-Латакия), которое должно было пройти 14 марта, джихадистами было сорвано. Так как Россия предупредила своих турецких партнеров, что если они не выполнят условия соглашения, то это повлечет применение соответствующих мер и возобновление военной операции на севере Сирии, Анкаре пришлось пойти на решительные шаги. Для разблокирования шоссе М-4 была направлена бронетехника турецкой армии, включая танки «Leopard».

Однако, 15 марта сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» и активисты сирийской оппозиции перехватили колонну турецких военных. Организованные ими демонстранты перегородили магистраль горящими покрышками, баррикадами и даже облепив людьми подъехавшие танки. Эти действия вынудили военный конвой уйти на обочину. Тогда агрессивная толпа стала забрасывать своих бывших союзников камнями.

Таким образом, у турецкой армии не получилось разблокировать трассу перед проездом совместного патруля. Более того, джихадисты на всем протяжении дороги забросали ее металлическими шипами, чтобы не допустить возобновление движения.

В результате Анкара фактически не может выполнить условия мирного соглашения, так как боевики вышли из-под ее контроля. Если в ближайшее время ситуация не измениться, то у России и Дамаска окажутся «развязаны руки» для возобновления военной операции в Идлибе.