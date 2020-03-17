Россиян насторожили призывы коллективно молиться о здоровье Заворотнюк

Дочь известной актрисы Анна внезапно решила стать блогером. 7 марта девушка вышла из тени и начала активно вести Инстаграм. Появились длинные посты и новые фотографии, а также упоминания об онкобольной «прекрасной няне». Девушка старается особо не говорить о своей матери, но люди провоцируют ее на разговоры. Все переживают за актрису.

Анастасия Заворотнюк: последние новости сегодня, 17.03.2020

Недавно многословные посты Анны разбавила публикация с горящей свечой. Всем показалось, что случилось страшное. Но, как позже объяснила девушка, это был всего лишь призыв к коллективной молитве. Вероятно, в лечении Заворотнюк случилось что-то важное. Или поклонники актрисы молятся за нее по определенным часам раз в некоторый период времени.

Фолловеры Анны очень радуются, что она верующая. Люди уверены, что с «прекрасной няней» все будет в порядке с такой поддержкой. Хотя, если быть реалистом, некоторые сообщения Заворотнюк-младшей навевают мысли об обратном. Непонятно, где сейчас лечится актриса.

Анну периодически спрашивают, зачем она ведет блог. Россиянам бы хотелось, чтобы девушка всегда находилась возле больной матери. Анна требует, чтобы ее перестали обсуждать в таком ключе. Она утверждает, что люди не знают всей ситуации, поэтому и пишут ей всякие гадости. Что интересно, Анна честно ответила на вопрос о том, почему закрылся ее бизнес. Девушка открывала модный магазин. Она с подружкой решила заняться пошивом и продажей модных вещей.

В итоге Анна решила выйти из бизнеса, но точная причина была неизвестна. Всем казалось, что девушка просто финансово не тянула торговую площадь. Якобы все деньги уходили на лечение Анастасии Заворотнюк и выдавать Анне на «карманные расходы» больше было нецелесообразно. Девушка пролила свет на эту историю. Она заявила, что просто потеряла интерес к делу.

Известно, что Анна находится в Москве и она утверждает, что проводит время с матерью. Есть высокая вероятность, что и Анастасия Заворотнюк находится в Москве. Не исключено, что она и не покидала стен клиники, в которой проходила реабилитацию. Экстрасенсы утверждают, что Заворотнюк должна быстро пойти на поправку. Украинские журналисты уверены, что актриса давно умерла и это тщательно скрывается. Будем надеятся, что Анастасия Заворотнюк выздоровеет и сама расскажет о том, что с ней происходило.