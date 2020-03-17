Что нас ждет 17 марта: главное за три минуты

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Что нас ждет 17 марта: главное за три минуты

Главные события:

  • В Москве пройдет расширенная коллегия генпрокуратуры с участием Владимира Путина
  • Госдума рассмотрит в первом чтении проект о сдерживании цен на лекарства в условиях эпидемии, закон может быть принят до конца этой недели
  • Президент РФ проведет очередное совещание с членами правительства РФ на тему развития рынка жилья. С докладом выступят Марат Хуснуллин и Эльвира Набиуллина
  • Рабочая группа Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом проведет селекторное совещание с регионами
  • В Турции состоится трехсторонний саммит по вопросам миграции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона
  • Московские театры с 17 марта по 10 апреля отменяют спектакли и закрываются на карантин из-за угрозы распространения коронавируса
  • В Москве пройдут выборы президента Российской премьер-лиги

Не забудьте поздравить:

  • Рустам Тарико, председатель совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»

еще больше именинников

Что нас ждет 17 марта: главное за три минуты

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