Что нас ждет 17 марта: главное за три минуты

Главные события:
- В Москве пройдет расширенная коллегия генпрокуратуры с участием Владимира Путина
- Госдума рассмотрит в первом чтении проект о сдерживании цен на лекарства в условиях эпидемии, закон может быть принят до конца этой недели
- Президент РФ проведет очередное совещание с членами правительства РФ на тему развития рынка жилья. С докладом выступят Марат Хуснуллин и Эльвира Набиуллина
- Рабочая группа Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом проведет селекторное совещание с регионами
- В Турции состоится трехсторонний саммит по вопросам миграции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона
- Московские театры с 17 марта по 10 апреля отменяют спектакли и закрываются на карантин из-за угрозы распространения коронавируса
- В Москве пройдут выборы президента Российской премьер-лиги
Не забудьте поздравить:
- Рустам Тарико, председатель совета директоров ЗАО «Банк Русский Стандарт»
еще больше именинников
Самые читаемые новости за сутки (если вы пропустили):
- Правительство РТ дало рекомендации работодателям из-за коронавируса
- «Татнефть» переводит сотрудников на удаленную работу
- В Татарстане вырос спрос на продукты: власти советуют не закупаться
- Zara, Bershka и Pull&bear думают над временным закрытием магазинов в России
- Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93