Как найти Александра Македонского в гробнице Тутанхамона?

Гробница, найденная в 1922 году, Говардом Картером, в «Долине царей» под номером КV 62 полностью соответствуют описанию древних авторов о подземной, спрятанной усыпальнице Александра Македонского, а мумия из гробницы КV 62 т.н «Воплощение Амона» (ВА)-идентична описанию Александра Великого. Я утверждаю, что выдающийся английский археолог принял Александра за другого человека. Вслед за ним другие исследователи были введены в заблуждение ошибочной датировкой. Мумия Александра под чужим именем, стала национальным достоянием и символом Египта, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. И весь мир в заблуждении… Вот некоторые из доказательств. 1.ДНК анализ. Александр без сомнений европеоидной расы, европеец. Анализ ДНК 2010 года,показал, человек из гробницы –европеец. 2. Манипуляции с телом после смерти. Александра: a)«Шел уже седьмой день, как тело царя лежало на катафалке,а мысли всех были отвлечены от ритуальных забот разрешением вопросов об устройстве государства. Нигде нет такого жаркого климата, как в Месопотамии; многих животных, застигнутых на голой почве, солнце там убивает. Когда друзья смогли, наконец, отдаться заботам о бездыханном теле и вошли в зал, не заметили никаких признаков тления, ни даже бледности смерти; с лица его не сошла и та живость, которая поддерживается дыханием. Так что египтяне и халдеи, которым было приказано приготовить тело по обычаю, сначала не решались тронуть его руками, думая, что оно дышит; затем, помолившись. они b) В средневековой «Александрии» тело Александра «сварили». c) «очистили тело» — очистили от внутренних органов» d) «…наполнили благовониями» Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. «Пространство вокруг тела заполнили специями, которые должны были сохранить тело ароматным и непортящимся» * «Тяжелый золотой саркофаг, в котором покоилось тело, умащенное благовониями» Диодор. 3.Мумия a) Птолемей приказал повторить бальзамирование Александра . Два уровня смолы в черепе, означают, что мумия дважды подвергалась бальзамированию. Из-за смолы мумия выглядит черной. Так как ДНК человека европейская, нужно представлять его белым. b) Первое бальзамирование Александра произошло в Вавилоне, второе в Египте. Египтяне бальзамировали по-другому. Множество «нарушений» египетского ритуала мумификации человека из КV 62,разрез не там где обычно и т.п. 4.Сквозное отверстие в затылочной части черепа. «Александра ранили дротиком в затылок, в области ассаканов». Плутарх Ранение серьезное, которое должно оставить след на теле (прим.автора). Просвечивая голову мумии рентгеновскими лучами, исследователи обратили внимание на гематому вблизи отверстия. Гематома могла образоваться только в том случае, когда удар по затылку был нанесен живому человеку. 5.Поврежденный нос. «Октавиан во время посещения гробницы, неловким движением повредил нос у мумии Александра Великого». У мумии из гробницы КV 62 поврежден нос. 6.Травмы затылка. Согласуется с полученными ранениями Александра «камнем в затылок у Александра», «там же… ему нанесли удар булавой по шее», «топором ранили его в голову, разрубив шлем».Плутарх Череп у мумии проломан на затылке — человека из гробницы КV 62 ударили тупым предметом по голове. 7. Проблемы со зрением, в результате травмы затылка. «Александр — получил камнем в затылок, после чего ухутшилось зрение и нескольких дней он оставался под угрозой слепоты».Плутарх ВА. Аномалии тонких костей над глазницами черепа человека из гробницы КV 62могли быть вызваны, резким движением мозга вперед (удар в затылок), который вызвал проблемы со зрением. 8.Искривление шеи. «Филипп, отец Александра, страдал искривлением шейных позвонков». Болезнь передалась Александру. Наклон шеи влево. ВА — британский ученый, Ричард Бойер, пришел к выводу, что человек из гробницы КV 62 страдал болезнью Клиппеля–Фейля или синдром короткой шеи – редким врожденным заболеванием позвоночника, сильно затрудняющее ходьбу и резко ограничивающим движение головы. Болезнь эта передаётся по отцовским генам сыну. Наклон шеи влево. 9. «Александра ранили в бедро кинжалом, но ранение не было опасным». ПлутархВА.У человека из КV 62 следы травмы бедренной кости левой ноги. Похоже на порез кинжалом или мечем. 10.Травма стопы. Александра ранили, «в области ассаканов, индийским копьем в лодыжку».ПлутархВА. Левая стопа сильно повернута внутрь; не хватает кости пальца. Компьютерная томография во время этих исследований выявила две плюсневые кости левой ноги царя с явными признаками деформации, остеонекрозом (гибель кости). Исследование показало, что взамен росла новая кость – значит, стопа была не в порядке еще при жизни царя. 11. «Александра ранили стрелой в голень так, что кость выступила из раны». Плутарх У человека из гробницы КV 62 был перелом правой голени. Возраст на момент смерти Александра Македонского по разным вариантам от 27 до 33. В случае с «Воплощением Амона», нас ввело в заблуждение такжедатировка, расположившая его правление на 1300 лет до Р.Х. Предполагаемый возраст на момент смерти. Врач первым осмотревший мумию написал в заключении, что возраст на момент смерти фараона 19 лет. Исследование 2005 года расширяет предполагаемый возраст на момент смерти до 27 лет. Ошибка с Александром естественно далеко не единственная. Вместе с «Воплощением Амона» — более известным как Тутанхамон дублировались и некоторые другие правители той эпохи, как например предшественник Александра на троне Египта Да́рий III — персидский царь из династии Ахеменидов, правивший в 336—330 годах до н. э., с солярным культом, в египетской истории отразился еще и как Эхнатон (Умер: 1335 г. до Р Х), с солярным культом. По материалам книги Жумабека Садыкова « Искандерия: как найти Александра Македонского в гробнице Тутанхамона»