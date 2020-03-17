Астрономы заявили, что мы не одни во Вселенной

Сразу несколько специалистов в сфере поиска инопланетной жизни объявили о том, что вероятность того, что мы не одиноки во Вселенной, крайне высока, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В течение многих столетий ученые задавали вопрос, одиноко ли человечество во Вселенной, но до сих пор не нашли окончательного доказательства. Огромный размер космического пространства предполагает, что жизнь обязательно существует в другом месте, но все способы ее обнаружить до сих пор не дали результата. Тем не менее, эксперты из Breakthrough Listen — организации, которая сканирует звезды в надежде найти инопланетные сигналы, считают, что внеземная жизнь существует. Так, например, это подтвердил Ли Спитлер, астроном из Университета Маккуори в передаче «Доверься мне, я эксперт». Дэнни Прайс, ученый из Breakthrough Listen, также уверен, что они «что-то найдут», но признал, что это может занять некоторое время. Вот что сообщил: «Есть небольшая вероятность, что мы что-нибудь найдем — я думаю, что это долгосрочная человеческая миссия. Это то, что нам нужно продолжать делать». Есть несколько научных уравнений, которые определяют вероятность того, что мы не одиноки во Вселенной, например, уравнение Дрейка. В 1961 году ученый Фрэнк Дрейк придумал уравнение, описывающее переменные и шансы на существование инопланетной цивилизации во Вселенной.При этом учитывались такие факторы, как скорость образования звезд, подходящих для развития жизни на окружающих планетах, и количество планет на одну солнечную систему. Не смотря на то, что пока не существует единственного решения для уравнения, оно указывает на то, что существую внушительные шансы для того, что обнаружить жизнь в космосе. Одним из возможных решений уравнения является то, что инопланетная жизнь некогда существовала, но вымерла еще до того, как появилась жизнь на Земле. Другое решение состоит в том, что Земля — ​​единственное место, где жизнь могла развиваться во Вселенной. Есть и другой способ взглянуть на проблему поиска инопланетян — это парадокс Ферми. В 1950 году физик Энрико Ферми (создатель первого в мире ядерного реактора). Ученый придумал парадокс, который говорит о том, что из-за возраста и размеров Вселенной цивилизация неизбежно будет намного более развитой, и ставит под сомнение вопрос «Одиноки ли мы?» Многие ученые утверждают, что решение состоит в том, что когда цивилизация достигает определенного размера, она в конечном итоге убивает себя либо войной с применением новейшего оружия, либо стихийным бедствием. Некоторые эксперты, однако, ранее предостерегали от попыток связаться с любыми разумными видами. Даже Стивен Хокинг, который умер в марте 2018 года, предположил, что контактировать с инопланетянами может быть рискованно. Пример в его последней книге рассказывал о том, как европейцы столкнулись с коренными американцами и чуть не уничтожили их полностью, чтобы завоевать Новый Свет.