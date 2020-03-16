Встреча Эрдогана, Макрона, Меркель и Джонсона пройдёт онлайн

На фоне опасений относительно распространения смертельного коронавируса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести видеоконференцию с лидерами Германии и Франции, которая состоится 17 марта, сообщает Deutsche Welle Turkish.

В ходе встречи Эрдоган обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в сирийской провинции Идлиб, последнем оплоте повстанцев, где на прошлой неделе было объявлено о новом прекращении огня, кризис с беженцами и отношениях Турции и ЕС.

Опасения по поводу распространения COVID-19 побудили чиновников организовать саммит посредством видеоконференции, в отличие от первоначально запланированного места встречи в Стамбуле, отмечает DW.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в пятницу, что Европа стала «новым эпицентром» пандемии коронавируса.