Американцы проигнорировали просьбы властей и попали под жесткие ограничения

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Граждане США в большинстве своем проигнорировали указания местных властей о необходимости избегать мест скопления людей и оставаться дома в условиях распространения коронавируса в стране и нарвались на более жесткие ограничения. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, миллионы американцев были не намерены отказываться от привычного образа жизни и не принимали всерьез угрозу. На протяжение последних нескольких недель жители городов, особенно молодежь, по-прежнему собирались в барах, ресторанах, фитнес-клубах и других общественных местах, пренебрегая рекомендациями экспертов сферы здравоохранения и властей. При этом среди подобных нарушителей были и сами представители власти: некоторые чиновники не только продолжали посещать заведения общепита, но и сообщали об этом в соцсетях.

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В результате, пишет Politico, властям штатов пришлось ввести еще более жесткие ограничения. Так, в воскресенье, 15 марта, в штатах Огайо и Иллинойс было решено закрыть все бары, а также запретить жителям ужинать в ресторанах. Схожие меры были введены и в штате Калифорния, где, помимо прочего, власти запретили покидать дома людям старше 65 лет — таких в регионе насчитывается более 5 миллионов. В городе Хобокен, штат Нью-Джерси, власти даже ввели комендантский час, а также закрыли все детские сады, театры и спортзалы. При этом губернатор штата Фил Мерфи заявил, что рассматривает возможность распространения данных мер на весь Нью-Джерси.

Подобные решения вызывают серьезное недовольство среди граждан и могут иметь в том числе и серьезные политические последствия, особенно для представителей Демократической партии США, представители которых возглавляют крупные города, заявил изданию демократ из штата Калифорния Гарри Саут. Особенно острую реакцию со стороны общества такие меры могут вызвать в преддверии Дня святого Патрика, который будет отмечаться 17 марта, считает Саут.

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В свою очередь мэр Джерси-Сити, второго по величине города в штате Нью-Джерси, Стив Фулоп заявил, что подобная «лоскутная» политика, когда решения такого рода принимаются на уровне отдельных штатов или даже городов, не будет в достаточной мере эффективной. По его мнению, введение подобных ограничений должно регулироваться на высшем уровне власти.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов. Кроме того, власти должны оперативнее распределять средства для борьбы с вирусом по всем штатам.

По последним данным, в США заражено более 3,7 тысячи человек; 65 умерли, 9 пациентов вылечились.

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