Женщина в исламе: 25 фотографий мусульманских невест в свадебных хиджабах

Share Tweet Share Share Email CommentsМусульманские девушки в день свадьбы выглядят очень нарядно, но при этом свадебный хиджаб должен оставаться хиджабом – открыты могут быть только кисти рук и лицо. Предплечья, шея, уши обязательно должны быть закрыты.

Ткань наряда мусульманской невесты не должна быть прозрачной и не обязательно белой, а сам хиджаб должен быть достаточно свободным. Впрочем, кажется эти ограничения ничуть не портят красоту очаровательных девушек.

1. Великолепная пара

Подготовка перед самым важным событием в жизни

2. Объятия хной

Специальные свадебные рисунки хной на руках и ногах невесты

3. Танец горам и ветру

Счастье невозможно описать словами, про него может рассказать танец

4. Цвет совершенства

В платье лавандового цвета нет ни одного изъяна

5. Золотые украшения

Чем больше невеста надевала украшений, тем она становилась красивее

6. Цвет страсти и огня

Колоритная пара, где девушка одета в красный хиджаб

7. Гармония белых линий

Сочетание белого цвета и современного покроя

8. Свадебный букет

Простой букет из белых роз придает образу невесты невинности

9. Шлейф свадебного платья

Подол свадебного хиджаба дополняет образ невесты

10. Счастливая новобрачная

Через несколько минут в объятиях законного мужа

11. Темный михенди

Украшения и яркий макияж дополняют стиль восточного платья

12. Традиционный белый цвет

Спускающийся до пола и стелющийся по его поверхности шлейф белого платья

13. Бирюза

Небесно-голубой убор таинственной незнакомки

14. Нежный облик

Девушка в белом одеянии

15. Восточная роскошь

Россыпи камней по всей одежде нареченой

16. Золотом по синему

Искусственные цветы с камнями и темно-синий струящийся наряд

17. Африканская свадьба

Невеста в окружении дружек

18. Роза

Хиджаб в темно-розовых тонах

19. Молодожены

Для создания крепкой семьи требуется два любящих сердца

20. Почти готова

Девушка, покрытая с ног до головы бордовым одеянием

21. Хиджаб

В некоторых странах этот наряд является традиционным

22. Взгляд из под покрывала

Глаза могут рассказать очень много о человеке

23. Мактуб

Так было предначертано

24. Задумчивый образ

Хиджаб позволяет открывать кисти рук и ног

25. Жемчужная невеста

Традиционно украшали вышивкой с добавлением жемчужин