Фильм ужасов «Оно»: самый кассовый хоррор в истории

Share Tweet Share Share Email CommentsФильм ужасов «Оно» (It) установил мировой рекорд среди картин своего жанра по кассовым сборам. Об этом со ссылкой на главу маркетингового отдела «Уорнер бразерс» (Warner Brothers) Сью Кролл (Sue Kroll) сообщает издание «Вэрайети» (Variety).

Лента успела собрать в прокате более 500 миллионов долларов, пишет «Разнообразие». До этого самым кассовым хоррором в истории считался фильм ужасов «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist), заработавший 441 миллион долларов.

«Оно» лидировало по сборам в первые выходные более чем на 30 рынках, в том числе в Великобритании, России, Бразилии и Австралии.

Помимо этого, фильм режиссера Андреса Мускетти (Andrés Muschietti) установил новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. За первый уик-энд лента собрала 117,2 миллиона долларов в 4103 кинотеатрах США. Картина более чем удвоила достижения фильма «Паранормальное явление 3» (Paranormal Activity 3), заработавшего 52,6 миллиона за первые выходные в 2011-м.

Лента также установила рекорд среди всех сентябрьских премьер в истории. До этого лидером по сентябрьским сборам была анимационная комедия «Монстры на каникулах» (Hotel Transylvania) 2015 года.

Картина Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий Танцующий клоун Пеннивайз (англ. Pennywise the Dancing Clown).