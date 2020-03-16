Полуголая Юрьева из Уральских пельменей показала свой зад в окне отеля Самары (ФОТО)

Share Tweet Share Share Email Comments

Актриса команды "Уральские пельмени" впечатлила Сеть идеальной формой.

Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева удивила подписчиков Instagram провокационными кадрами.

В сториз соцсети знаменитость опубликовала короткое видео, на котором она заходит в кадр в черном купальнике. Девушка разворачивается спиной к объективу, демонстрируя свою пятую точку в темном бикини.

Все происходит в бассейне самарского отеля. При этом видно, что Илана стоит напротив огромных окон помещения, открывающих обзор на город,

Некоторое время Юрьева просто ивжнтхх стоит, а затем делает шаг назад, и запись обрывается.

Пользователи Сети пришли в восторг от превосходного внешнего вида красотки. Многие отметили, что на ее теле нет "ни жиринки".

К слову, в одной из своих недавних публикаций Юрьева решила поддержать коллегу по "Уральским пельменям" Ксению Корневу и опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала подписчикам о новом сериале подруги – "Корни".

"Дорогая , с премьерой тебя. В добрый путь", – отметила Илана.

Ранее TopNews писал о том, что Илана Юрьева позволила оператору заглянуть себе под юбку.