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По некоторым данным, спортсмен проводит все время с тяжелобольной.

По информации российских СМИ, известный фигурист Петр Чернышев сейчас живет в больнице, где ухаживает за тяжелобольной женой, актрисой Анастасией Заворотнюк.

Как информирует Telegram-канал Mash, все свое время фигурист проводит в медицинском центре в Барвихе, отлучаясь только в магазин за продуктами.

Также к звезде сериала "Моя прекрасная няня" приезжает ее мама, которая проводит с ней большую часть дня и уезжает вечером.

Официально эта информация не комментируется родственниками ивжнтхх звезды, которые предпочитают хранить молчание.

Однако ранее дочь Заворотнюк Анна писала в своем в Instagram о том, что в последнее время ее жизнь наполнена переживаниями.

"Сказать что у меня стресс, – это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу", – рассказала она.

По словам девушки, семья актрисы молится за ее здоровье.