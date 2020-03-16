Вы как? Вы что? Але?: номер Аналитики с Харламовым и Галыгиным в Comedy Club стал хитом в Сети (ВИДЕО)

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В Instagram опубликовали постановку Comedy Club с участием Гарика Харламова и Вадима Галыгина.

Резидент Comedy Club Гарик "Бульдог" Харламов опубликовал в своем Instagram архивное видео, на котором представлена его сценка "Аналитики" с участием Вадима Галыгина на сцене проекта.

Диалог двух "специалистов" во время новогодней ночи на телеканале РБК строится на наборе бессвязных фраз, призванных создать впечатление невероятно умного разговора двух сведущих экспертов.

"Конец света. Ваше мнение как аналитика", – объявляет Харламов, предоставляя слово гостю.

На это Галыгин, не растерявшись, пускается в пространные объяснения.

"Когда мы ивжнтхх календарь Майя и нет, мы не будем. Спички, консервы, Далай Лама. Свет – не будет. Фотоны. Фонарь включил кто? Никого. И когда ты сидишь – Вы как? Вы что? Але? Ничего. Страшно. Но каждый человек. 28-й год. Мы не будем запускать. А потом оп, пресса и что? Никогда никому ничего не было нужно", – сказал он.

"Камаз", – добавил Харламов и получит утвердительный ответ гостя.

В этих беседах Гарик отмечает, что часть повествования ему понятна. Тем не менее как объясняет Харламов собеседнику, "после первого нашешо выпуска от телезрителей пришло еще больше вопросов".

"С одной стороны люди все поняли, с другой – ничего не понимают", – поясняет ведущий гостю, после чего между экспертами снова происходят несвязные споры и абсурдные пререкания.

В какой-то момент Харламов поддается эмоциям от чуши, которую несет Галыгин, и начинает смеяться. К нему присоединяется Вадим под аплодисменты зала. После этого артисты находят в себе силы закончить выступление.

"У нас закончился эфир. Жена принесла капусты", – говорит Галыгину Харламов.

Пользователи Сети пережили приступ ностальгии от постановки.

"Любимое выступление", "Это самый яркий номер", "Пожалуй, самый гениальный номер", "Уже ретро, а я до сих пор использую на цитаты во многих жизненных ситуациях…" – отмечают фолловеры.

Ранее TopNews писал о том, что Гарик Харламов нарвался на гей-шутки от гостей Comedy Club.